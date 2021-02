Marcel Knuppertz (SPD) ist neu im Korschenbroicher Rat : Im Bann von Steinmeier

Serie Korschenbroich Der 28 Jahre alte Lehrer ist Fraktionsvorsitzender und will sich vor allem für Bildung und die Weiterentwicklung der Stadt engagieren.

Knuppertz ist neues Ratsmitglied, und doch wieder nicht ganz so neu im Amt, da er schon einmal von 2014 bis 2017 im Rat vertreten war. „Herzensthemen“ des Lehrers an der Theo-Hespers-Gesamtschule in Mönchengladbach sind Bildung, Schule und Planung. Da er aber seit November auch Fraktionsvorsitzender ist, und daher mit Personen aus allen Bereichen zusammenarbeitet, könne er sich nicht mehr auf „den einen Schwerpunkt“ konzentrieren, sagt Knuppertz. Als Lehrer inzwischen zunehmend vertraut mit Online-Konferenzen, meint er: „Wir müssen sehen, wie wir mit der Digitalisierung vorankommen. Sie wird heute genutzt, und es wäre schön, wenn wir in Korschenbroich eine Vorreiterrolle erreichen könnten“.

Wenn Politik und Beruf ihm die Zeit lassen, joggt der Neersbroicher gerne im Hoppbruch und am Schloss Rheydt . Entsprechend wichtig ist ihm die Blüh-Patenschaft, die der SPD-Stadtverband im Hoppbruch übernommen hat. „So etwas liegt mir am Herzen. Jedes Mal, wenn ich da vorbeikomme, freue ich mich, dass ich bei der Einweihung dabei war“, sagt der Lokalpolitiker. Sein besonderes Interesse gilt der Weiterentwicklung der Stadt.

Knuppertz ist mit seiner Stellvertreterin Lena Meyer seit „ewigen Jahren“ freundschaftlich verbunden. „Wir wissen, wo der andere politisch steht. Das gibt Vertrauen und ist ein Gewinn für die Zusammenarbeit in der Partei. So können wir in der Kooperation mit der CDU auch als tatsächliches Team auftreten“, sagt der 28-Jährige. Da das Duo recht jung ist, symbolisiere dies zugleich ein Stück Aufbruch, so Knuppertz. In der Kooperation mit der CDU mit Thomas Siegers und Peter Berger an der Spitze sieht Knuppertz eine gute Grundlage. Es gebe zwar Meinungsunterschiede, aber einen „ehrlichen und offenen Austausch“.