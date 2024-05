Unges Pengste 2024 in Korschenbroich Die Beierleute und ihr Glockenspiel im Turm von St. Andreas

Nicht nur auf dem Kirmesplatz in Korschenbroich ist viel los am Pfingstsamstag. Auch im Turm der nahe gelegenen Pfarrkirche Sankt Andreas herrscht überraschend geschäftiges Treiben. Seile werden geknotet, „Notenpapiere“ an Holzbalken befestigt, und mit einem Hammer wird zu einem ersten Soundcheck eine der Glocken angeschlagen. Reiner Iven fragt noch einmal nach, ob die Glocken ausgeschaltet wurden. Denn die Glockenschläge, die üblicherweise die Uhrzeit angeben, würden das folgende Konzert stören. Dann lehnt er sich in die Seile und beginnt zu spielen.