Traditionen in Korschenbroich Der Neersbroicher Käfer soll bald wieder fliegen

„Alles hängt mit allem zusammen, wie immer in Korschenbroich. Wir – drei große Vereine und die Stadt – möchten das Brauchtum pflegen und ausbauen. Denn nach fast 40 Jahren ist der Neersbroicher Umzug pflegebedürftig geworden“, sagt Marc Venten, erster Vorsitzender. Die Vereinsstruktur böte den sichersten und einfachsten Weg für das Projekt. „Der Vereinseintrag und der Antrag auf Gemeinnützigkeit laufen“, so der Bürgermeister beim Pressetermin in der Landwirtschaft der Bolten Brauerei. Die Karnevalsfeiern werden zwar nicht wie in früheren Jahren in der Brauerei gegenüber stattfinden, doch Bolten-Chef Michael Hollmann sagt auch für die Zukunft seine Unterstützung zu.