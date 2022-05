Komödie in Korschenbroich : Temperamentvoller Wortwitz bei Premiere vom Thalia Theater

Korschenbroich Das Dreipersonenstück „Die Wunderübung“ brachte das Thalia Theater auf die Bühne der Aula des Gymnasiums. Der Schlagabtausch der Darsteller Dennis Lange, Angelika Kehnen-Kollmann und Berno Schmitz-Kamper überzeugte das Publikum.

Korschenbroich. Es steht nicht gut um die Ehe der beiden Mittvierziger Joana und Valentin Dorek. Sie hofft auf Bestätigung und Unterstützung durch eine Paartherapie. Er hat sich offenbar lustlos auf das Vorhaben einer Beratung eingelassen. Am geübten Austausch der Verbalattacken zwischen Mann und Frau erkennt der Therapeut schon bald ein in der Polemik bestens eingespieltes Team.

So ist die Ausgangssituation in Daniel Glattauers Komödie „Die Wunderübung“. Mit dem Dreipersonenstück startete das Thalia Theater nach coronabedingter Pause an drei Abenden in der Aula des Gymnasiums endlich wieder durch. Unter Leitung des Regieteams Heidi Michel und Karin Schenkat gelingt dem Ensemble des Laientheaters eine amüsante Inszenierung mit temperamentvollen Eskalationen und vielen feinen Zwischentönen. Von Michel und Schenkat wurde auch das schlichte Bühnenbild entworfen, dessen Sitzmobiliar in der Anordnung mitunter den Beziehungsstatus des zerstrittenen Paares spiegelt.