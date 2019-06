Erste Sommerferienwoche : Jetzt anmelden für Kunst-Ferienaktion in Kleinenbroich

Korschenbroich Auf dem Gelände der Hauptschule in Kleinenbroich werden in der ersten Woche der Sommerferien mehrere Aktionen und Workshops angeboten. Anmeldungen sind in der Schule sowie im Familienbüro des Rhein-Kreises Neuss möglich.

Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 13 Jahren können sich ab sofort für die Ferienaktion „Art Attack“ in den Sommerferien anmelden. Auf sie warten kreative Angebote auf dem Gelände der Hauptschule an der Von-Stauffenberg-Str. 47 in Kleinenbroich. Das Familienbüro des Rhein-Kreises Neuss lädt von Montag, 15. Juli, bis Freitag, 19. Juli, jeweils von 10 bis 14 Uhr zusammen mit der Gemeinschaftshauptschule und der Katholischen Jugendeinrichtung Basement zu der Ferienaktion ein.

In dieser ersten Sommerferienwoche können die Schüler an verschiedenen Kreativ- und Spielaktionen teilnehmen. Aktionen zum Upcycling sind ebenso geplant wie Papierschöpfen, ein Foto- und Videoworkshop sowie ein Graffitiworkshop. Die Teilnehmer zahlen jeweils 15 Euro; darin sind neben den Programmkosten ebenfalls Getränke und ein Mittagsimbiss enthalten.

Die Anmeldungen und der Teilnehmerbeitrag für die Ferienaktion können bis zum 5. Juli im Sekretariat der Hauptschule abgegeben werden. Die Anmeldeformulare gibt es in Geschäften in Kleinenbroich, in der Hauptschule und im Familienbüro des Rhein-Kreises Neuss, Rheydter Str. 1 - 3, in Korschen­broich.

Interessierte erhalten weitere Informationen bei Burgunde Rogacki in der Hauptschule unter der Telefonnummer 02161 648585 oder 4029777 und bei Michael Hackling vom Jugendamt unter 02161 61045133.

(NGZ)