Kommentar zur Kommunalwahl in Korschenbroich : Ein klarer Auftrag für die CDU

Korschenbroich Die CDU geht als eindeutiger Sieger aus der Kommunalwahl hervor. Die Mehrheit der Ratsmandate holte die Partei in Korschenbroich aber nicht. Daher bleibt es in den kommenden Wochen spannend.

Die CDU soll in Korschenbroich auch weiterhin die politische Hauptrolle spielen. An diesem Wählerauftrag gibt es angesichts des klaren CDU-Siegs bei der Stadtratswahl und des klaren Siegs Marc Ventens bei der Bürgermeisterwahl nichts zu deuteln. Da es jedoch für die absolute Mehrheit der Ratsmandate wieder nicht gereicht hat, wird eine andere Frage umso spannender: Mit wem wollen die Christdemokraten in den kommenden fünf Jahren Korschenbroich gestalten? Am Wahlabend wollten sich die gestärkten Grünen und die geschwächten Sozialdemokraten gegenseitig die Juniorrolle zuschieben. Einer von beiden wird aber wohl der neue CDU-Partner werden. Für die SPD spricht, dass die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren geräuschlos funktionierte. Mit den Grünen könnte hingegen der größte Konkurrent gezähmt werden. Es bleibt spannend in den kommenden Wochen.