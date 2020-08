Zehn Punkte für Korschenbroich : Ulli setzt auf mehr sozialen Wohnungsbau

Korschenbroich Bei der Kommunalwahl 2014 reichte es für Ulli zu einem Sitz im Korschenbroicher Stadtrat, dieses Mal sollen es nach Wunsch des Spitzenkandidaten zwei werden. Hierfür setzt Bernd Makowiack auf zehn Punkte.

„Wir brauchen mehr soziale Komponente bei uns.“ Das ist nach Aussage des Ulli-Spitzenkandidaten Bernd Makowiack der Kern der Vorstellungen seiner Fraktion für die kommende Legislaturperiode im Korschenbroicher Stadtrat. In den Wahlkampf zieht Makowiack dabei nicht mit einem ausführlichen Programm, sondern mit zehn thesenartig vorgebrachten Punkten, die ihm besonders am Herzen liegen. Darin finden sich viele klassische Ulli- und allgemein Korschenbroich-Themen wie die „endgültige Lösung des Grundwasserproblems“, die „Minderung des Fluglärms“ oder die Forderung, die Bürgerbüros in Glehn und Kleinenbroich wieder zu öffnen. „Wegen der immer älter werdenden Bevölkerung muss gelten: alte Beine – kurze Wege“, begründet Makowiack den dritten Punkt.

Bei der Verkehrspolitik fordert Ulli eine schnellere Taktung beim ÖPNV, der im Thesenpapier bewusst „Örtlicher Personennahverkehr“ genannt wird. Zudem sollten alle Ortsteile an das Netz angebunden werden. Tempo 30 in allen Ortsteilen soll zudem zu weniger Lärm- und Schadstoffbelastung und sichereren Schulwegen führen. Für mehr Umweltschutz sollen zudem Mülldetektive im Stadtgebiet eingesetzt werden. Für mehr Geld im städtischen Budget soll eine Gewerbesteuersenkung sorgen. So könne laut Ulli mehr Gewerbe angesiedelt werden, was in der Folge zu Mehreinnahmen führe.