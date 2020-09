Die Partei Korschenbroich : Mit Freibier durch den Wahlkampf

Korschenbroich Neben CDU und Grünen setzt auch Die Partei um Bürgermeister-Kandidat Thomas Weinmann auf kreative Aktionen. Alkohol spielt dabei eine große Rolle.

Waldspaziergänge, Kapellengespräche – im Corona-Wahlkampf verlagern die Parteien den Stimmenfang nach Draußen und überlegen sich neue Aktionen. Hinter den Beispielen von Grünen und CDU will auch Die Partei mit ihrem Bürgermeisterkandidaten Thomas Weinmann nicht zurückstecken.

„Wir haben an jeden Haushalt in Korschenbroich Autogrammkarten verschickt“, sagt er. „Insgesamt 10.000 Stück.“ Diese werde er auf Wunsch bei einem „Kapellen- ähm Kneipengespräch“ am Donnerstagabend im Mühleneck live signieren. Auch ein Infostand und ein Stammtisch seien für die heißen Wahlkampfphase noch geplant.