Blick in das Neubaugebiet „An der Niers-Aue“ in Korschenbroich. Viele derartige Großprojekte wird es wohl in den kommenden Jahren nicht mehr geben. Mehrere Parteien setzen stattdessen auf Verdichtung. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)