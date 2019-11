Kommentar zu Windrad-Diskussion in Korschenbroich : Die Aufgabe annehmen

Korschenbroich Wer die Energiewende als Jahrhundertaufgabe ernst nimmt, der sollte nicht stur auf alte Regeln beharren. Auch wenn, wie in Korschenbroich, schon viel ermöglicht wurde.

Es ist so eine Sache mit der Windkraft. Die meisten halten sie für eine gute Idee. Die wenigsten sind glücklich, wenn ein Windrad in ihrer Nähe aufgestellt werden soll. Das Problem lässt sich aktuell in Korschenbroich beobachten. Ein Investor plant ein Windrad. Und der Planungsausschuss der Stadt antwortet sinngemäß: Schön, dass ihr euch um die Energiewende bemüht. Finden wir gut. Nur bitte baut das Windrad nicht so hoch. Nicht so nah an die Häuser. Und genau da, wo wir das vor 16 Jahren vorgesehen hatten. Die Stadt kann stolz sein auf ihre bereits elf vorhandenen Windräder. Doch die Energiewende ist, wenn sie ernst gemeint ist, eine Jahrhundertaufgabe. Das heißt nicht, dass jeder Vorschlag genehmigt werden muss. Stur auf alte Regeln zu verweisen, hilft allerdings auch nicht weiter. mlat