Vorbereitungen aufs Schützenfest in Lüttenglehn: Königsehrenabend bei bester Stimmung

Glehn Alles ist bereit, in drei Wochen das Schützenfest zu feiern. Schon jetzt fanden Ehrungen verdienter Mitglieder statt.

Mit dem Schützenfest in drei Wochen steht der Höhepunkt des Ortsgeschehens an. Anlässlich der Mitgliederversammlung und dem anschließendem Königsehrenabend des mit 900 Schützen größten Regiments im Stadtbereich Korschenbroich sagte Schützenpräsident Thomas Coenen jetzt zufrieden: „Ich freue mich über die tolle Beteiligung und die fantastische Stimmung im Regiment. Sehr erfreulich ist auch, dass sich noch ein zweiter Königsbewerber gemeldet hat und dass wir am Schützenfestsamstag vier Großfackeln haben werden.“

Außerdem gab es so viele Ehrungen wie nie. So feiert in diesem Jahr der Königszug „Dat send se“ 40jähriges und somit auch die beiden Gründungsmitglieder Heinz Kempermann und Hans-Dieter Breuer, der von Beginn an Zugführer war und aktuell amtierender Schützenkönig von Glehn ist. Zugmitglied Hennes Erkes feiert sein 50jähriges Jubiläum .