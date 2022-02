Polizei fasst mutmaßlichen Täter : Zigarettenautomat in Kleinenbroich gesprengt

Zigarettenautomat in Kleinenbroich gesprengt

Kleinenbroich Gegen einen 20-jährigen Mann aus Korschenbroich wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er hatte diverse, versiegelte und zum Teil beschädigte Zigarettenschachteln bei sich. Kurz zuvor war ein Zigarettenautomat in Kleinenbroich gesprengt worden. Der mutmaßliche Täter bestreitet die Tat bislang.

Am Sonntagabend, 6. Februar, gegen 20.40 Uhr wurde die Polizei über einen zerstörten Zigarettenautomaten an der Matthiasstraße in Kleinenbroich informiert. Vor Ort stellten die Beamten das offenbar gesprengte Gerät und eine Vielzahl von Zigarettenpackungen sowie andere Gegenstände fest, die über die Fahrbahn verteilt lagen.