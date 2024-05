Schmökern in Kleinenbroich Wo es ab sofort Bücher im Tausch gibt

Der Bücherschrank soll nach Art einer Tauschbörse genutzt werden: Ausgelesene Bücher werden hineingestellt mit der Option, etwas Anderes auszuwählen. Erlaubt ist ebenso ein Stöbern und Auswählen ohne Gegengabe. Gesponsert wurde der Bücherschrank von der Westenergie und NEW. Zur Übergabe wurden die Schrankregale erstmals mit Büchern aus zweiter Hand gefüllt – auch mit Kinderbüchern, für die gut erreichbar das untere Fach vorgesehen ist. Marc Venten betonte den Gedanken der Nachhaltigkeit. Denn über die Weitergabe könne die selbst empfundene Freude am Lesen weiter gegeben werden, so der Bürgermeister. Er dankte der Pfarrgemeinde St. Dionysius für das zur Verfügung gestellte Grundstück und den Sponsoren für die Initiative. Bisher wurden 354 Bücherschränke im Kerngebiet der Westenergie aufgestellt, davon drei in Korschenbroicher Ortsteilen.