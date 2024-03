Neue Veranstaltung in Kleinenbroich Wenn der Mörder zwischen Rindergulasch und Vanilleeis entlarvt wird

Die sechs Hotelgäste fangen an, sich Fragen zu stellen, ehe nach etlichen Stunden die Mörderin bekannt gegeben wird. Petra Koch wurde in ihrem Umschlag mitgeteilt, dass sie die Beschuldigte ist. Sie ist – im Gegensatz zu allen anderen Teilnehmern – keineswegs der Wahrheit verpflichtet und darf jederzeit lügen, was das Zeug hält. In der Rolle der Emma Rorschach mimt sie die 23-jährige Managerin des fiktiven Berghotels namens „Belle Mortelle“. Andreas Koch verwandelt sich für rund vier Stunden in den selbstverliebten Scheich Prinz Amir, der von sich selbst stets in der dritten Person spricht und wegen seines beträchtlichen Vermögens aus dem Vollen schöpfen kann. Koch hat sich in einen bunten Umhang gehüllt und trägt auf dem Kopf eine Art Turban. Gastgeberin Claudia Yahaya übernimmt die Rolle der weltberühmten Schauspielerin Julianne Davis, die einem breiten Publikum durch romantisch-seichte Liebeskomödien wie „Charmanter Millionär gesucht“ bekannt geworden ist. Brigitte Jung übernimmt die Rolle der englischen Adligen, Lady Anne Davenport. Hochnäsigkeit und eine gehörige Portion Zynismus zeichnen die 33-jährige Britin aus. Daniel Schroeder spielt Gary Thomson, einen 42-jährigen angesagten Sternekoch, der cholerisch und unausstehlich auftritt. Fürs Charity-Event sollte er kochen.