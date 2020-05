Angebot in Kleinenbroich : Ein idyllischer Wochenmarkt auf dem eigenen Hofgelände

Angebot in Kleinenbroich

Immer mittwochs veranstalten Inken und Michael Busch in Kleinenbroich einen Open-Air-Hofverkauf. Foto: Jenny Kannen

Korschenbroich Jeden Mittwoch veranstalten die Landwirte Inken und Michael Busch ihren Open-Air-Verkauf. Sie bieten eigene Produkte an, arbeiten mit Kollegen zusammen und lassen sich jede Woche eine Besonderheit einfallen.

Unweit des Gemüses empfehlen sich Kräuter als gesunde Würze. Sollte die zu erwartende Gaumenfreude um hübschen Blumenschmuck erhöht werden, wird der Kunde beim Open-Air-Hofverkauf der Familie Busch auch hier fündig. Immer wieder mittwochs von 13 bis 18 Uhr bauen Inken und Michael Busch beim Betrieb an der Antoniusstraße 55 einen idyllisch anmutenden Wochenmarkt auf. Die Landwirte bestücken das Sortiment mit eigenen Produkten, ergänzt um Erzeugnisse von Kollegen ihres Vertrauens. Obst beziehen sie zum Beispiel vom Liedberger Burghof. Zudem laden sie Kleinunternehmer ein, ihre Waren mit anzubieten.

Während derzeit Schützenfeste ausfallen, wehte vergangenen Mittwoch zumindest hier am Stand des Schaustellers „Altes Backwerk“ vertrauter Kirmesduft. Vor Vatertag bot das Weinhaus Menrath am gleichen Ort Liköre an. „So holt man sich immer wieder eine andere Atmosphäre ins Haus. Es ist uns auch wichtig, denen zu helfen, die jetzt nicht öffnen können. Die Kleine Backstube hat sonst ohne Schützenfeste keinen Absatz“, betont Inken. Sie setzt auf Vielfalt und achtet auf Kundenwünsche. Manche alten Gemüsesorten kommen wieder, aber Dicke Bohnen werden kaum gewünscht und daher nicht mehr selbst angebaut, sondern nur nach Bedarf besorgt, erzählt sie.