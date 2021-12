Geschenkaktion in Kleinenbroich : Realschüler packen Päckchen für die Tafel

Kleinenbroich 89 Pakete sind bei der Aktion zusammengekommen. Mit einem Traktor wurden sie zur Tafel gebracht und werden kurz vor Weihnachten ausgegeben.

Eva Hamdorf ist an der Realschule in Kleinenbroich Lehrerin für Deutsch, Sport und evangelischen Religionsunterricht. Im vergangenen Jahr kam sie auf die Idee, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern Weihnachtspakete für Bedürftige zu packen. Der Anlass: Der Nikolausmarkt, wo man hätte Spenden sammeln können, musste pandemiebedingt ausfallen. 87 Pakete waren damals gepackt worden. 12 Monate später und immer noch unter Corona-Bedingungen reichten die gesammelten, lange haltbaren Lebensmittel sowie Körperpflegeprodukte sogar zu 89 liebevoll und weihnachtlich verpackten Paketen. Die 25 Schülerinnen und Schüler der Klasse 7 b übernahmen die Organisation. Neun von ihnen sowie Luise, die neun Jahre alte Tochter der Lehrerin, waren dabei, als die Pakete am Samstagnachmittag bei der Tafel neben der Kleinenbroicher Mehrzweckhalle abgegeben wurden.

Das Wetter spielte im Gegensatz zum letzten Jahr mit, sodass Andreas Zimmer die Geschenkpakete nicht mit einer Plane vor Regen schützen musste. Hurtig wurden die Pakete am Bestimmungsort abgeladen. „Schön, dass ihr wieder da seid“, freute sich Martina Kaufmann von der Tafel. Sie versprach, die Schülerinnen und Schüler im kommenden Jahr einzuladen in die Räume der Tafel.

Die Realschüler hatten die Pakete am Freitag gepackt, ab November war in der gesamten Schule gesammelt worden. Martina Kaufmann ist froh, dass so viele Menschen für ihre Tafel spenden und den Menschen, die jeden Cent dreimal umdrehen müssen, das Fest ein wenig versüßen. Die Päckchen von der Realschule werden am 21. Dezember, dem letzten Ausgabetag in diesem Jahr, zusammen mit den üblichen Lebensmitteln an die Bedürftigen überreicht.