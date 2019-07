Förderungszentrum in Kleinenbroich : Deutsch lernen in den Ferien

Korschenbroich Das Kin-Top Förderungszentrum bietet Kindern mit Flucht- und Migrationshintergrund ein Deutsch-Intensivtraining. Dabei lernen die Teilnehmer auch andere Dinge. Jetzt Gestern wurden Fahrräder auf Verkehrstauglichkeit geprüft.

Selbst in einer zunehmend virtuellen Welt scheint ein Polizeiauto mit Blaulicht auf dem Dach nichts von seiner Faszination eingebüßt zu haben. Im munteren Gerangel probierten zwölf Kinder beim Haus des Kin-Top Förderungszentrums das dort stehende Fahrzeug im charakteristischen Weiß und Blau aus. Mike Schween von der Verkehrssicherheitsberatung Neuss sah vergnügt zu und kommentierte die muntere Szene schelmisch: „Ich schau immer wieder einmal nach, ob ich den Autoschlüssel noch in der Tasche habe.“ Mit Kollegin Martina Vomberg besuchte er das Förderungszentrum, um in einer Mischung von theoretischen und praktischen Fragen die jungen Verkehrsteilnehmer für die Straße fit zu machen.

Die Verkehrserziehung ist eingebunden in das Ferien-Intensiv-Training „FIT in Deutsch“ für Jungen und Mädchen mit Migrations- und Fluchthintergrund. Unter dem Titel „Gemeinsam sind wir stark!“ wird Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, während Spaß und gemeinschaftliches Erleben selbstverständlich eingebunden sind. So ist der Sprachunterricht ergänzt um Bewegung und Ausflüge, die zum Beispiel zum Schloss Rheydt und in eine Backstube führen. Die Gruppe ist international bunt durchmischt mit jungen Menschen aus Syrien, Georgien, dem Libanon und der Türkei, Indien und Afghanistan. Das von ehrenamtlichen Helfern unterstützte kostenfreie Angebot findet innerhalb von zwei Wochen täglich von 9 bis 16 Uhr statt und wird vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Migration des Landes Nordrhein-Westfalen sowie vom Ministerium für Schule und Bildung gefördert.