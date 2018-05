Korschenbroich: Kleinenbroich führt den Festreigen in der Stadt fort

Korschenbroich Das Großereignis Unges Pengste ist gerade vorbei, da lädt die St.-Sebastianus-Bruderschaft Kleinenbroich zum Schützenfest. Bereits am morgigen Samstag geht es los. Im Mittelpunkt steht das Königspaar Sandra und Detlef Franken. Das Mitglied des Jägerzugs "Pantoffelhelden" hatte das hölzerne Federvieh beim Königsvogelschuss von der Stange geholt.

Eine Änderung: Am Samstag findet das Festhochamt am Ehrenmal erst nach Umzug und Parade statt. Höhepunkt für Schützen und Publikum: die drei Paraden zu Ehren des Königs. Am Samstag um 16.15 Uhr soll die erste Parade an der Kirche stattfinden, die sich an den Umzug durch den Ort anschließt. Zur gleichen Uhrzeit startet die Parade am Sonntag - dann auch mit Blumenhörnern. Am Montag soll die dritte und letzte Parade zum Fest um 17.30 Uhr starten.