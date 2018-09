Kleinenbroich: Frau aus geflutetem Auto gerettet

Starkregen hat am Dienstagabend zu Überflutungen in Kleinenbroich geführt. Die Hochstraße stand völlig unter Wasser. Eine Frau schaffte es nur mit Hilfe aus ihrem Auto.

Glück im Unglück hatte ein Autofahrerin, die am frühen Abend des Dienstags in Kleinenbroich unterwegs war und durch die Unterführung an der Hochstraße fuhr. Sie war in die Straße hineingefahren, als ein plötzlich aufkommender gewaltiger Starkregen sie überraschte. Sie konnte ihr Auto nicht mehr selbst verlassen. Dies gelang nur mit Hilfe der Feuerwehr. Verletzt wurde letztlich niemand.