Jubiläumsfeier des Bundesschützen-Musikkorps So ist der Weg des Festumzugs durch Kleinenbroich

Es wird ein großes Fest-Wochenende in Kleinenbroich: Denn die Mitglieder des Bundesschützen-Musikkorps (BSMK) Kleinenbroich feiern ihr 50-jähriges Bestehen vom 21. bis 23. April. Der runde Geburtstag war eigentlich bereits im vergangenen Jahr. Doch wegen Corona hatte das BSMK frühzeitig beschlossen, erst in diesem Jahr zu feiern. Eine gute Entscheidung – denn nun, wo alle Corona-Beschänkungen weggefallen sind, dürfte am Jubiläumswochenende viel los sein in Kleinenbroich.