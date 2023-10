Erster Auftritt des Königshauses So war der Königsehrenabend in Kleinenbroich

Marcel Heimanns moderierte durch den Abend und stellte dabei auch die aktuellen und alten „Ämter“ vor. Er sei stolz auf die Kleinenbroicher im Zelt, die ihr Königspaar emotional getragen hätten. Für Heimanns ist es das erste Jahr als Präsident und so war seine Aufregung, die seit dem Zeltaufbau stetig stieg, verständlich. Das Schützenfest bedeutet für ihn Tradition und Gemeinschaft mit einer großen Schützenfamilie. Zudem möchte die St. Sebastianus-Bruderschaft in Zukunft noch mehr für die Gemeinschaft tun. So soll es am 9. Dezember ein großes Weihnachtssingen in der Realschule geben.