Kleinenbroicher Karnevalsfreunde : Die Kloetschköpp brachen das Eis bei der Narrensitzung

Korschenbroich 380 bunt kostümierte Besucher verfolgten in der Mehrzweckhalle das jecke Programm der Kleinenbroicher Karnevalsfreunde.

Schon der erste Blick in die Kleinenbroicher Mehrzweckhalle am Samstagabend war erfreulich: Die Narrensitzung war mit 380 bunt kostümierten Besuchern so gut wie ausverkauft. Breite weiße und rote Stoffbahnen an der Decke ließen die Halle weniger nüchtern erscheinen. Nüchtern dürften allerdings zu vorgerückter Stunde etliche Besucher nicht mehr gewesen sein. Die Folge: Der Geräuschpegel stieg, was den Büttenrednern ihren Auftritt erschwerte.