Kleinenbroicher lernten sich im Tanzlokal kennen Ehepaar Koch feiert Goldene Hochzeit

Seit 50 Jahren gehen Waltraud und Bernd Koch aus Kleinenbroich gemeinsam als Ehepaar durchs Leben. Als der aus Rheydt stammende Bernd Koch vor mehr als einem halben Jahrhundert die Korschenbroicherin Waltraud das erste Mal in einem Mönchengladbacher Tanzlokal angesprochen hatte, war das nicht vorauszusehen. Doch auch wenn es erst später so richtig gefunkt hat, wurde an diesem Abend der Grundstein für eine gemeinsame Zukunft gelegt. Diese wurde am 18. August 1972 auf dem Standesamt in Kleinenbroich und am 13. April 1973 im Nikolauskloster besiegelt.