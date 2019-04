Protest vor dem Düsseldorfer Landtag : 400 ZWAR-Mitglieder aus Kleinenbroicher bei der Demo

Kleinenbroich/Düsseldorf Die Senioren „zwischen Ruhestand und Arbeit“ (ZWAR) protestierten vor dem Düsseldorfer Landtag gegen die Streichung von Landesmitteln. Eine Gruppe aus Kleinenbroich hatte die Demo organisiert. Und der Protest soll weitergehen.

An Lob für die Veranstaltung mangelte es nicht. „Viele Teilnehmer sind auf uns zugekommen und haben gesagt, wie überrascht sie seien, dass wir das in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt bekommen haben“, sagte Adelheid Buck von der ZWAR-Abendgruppe Kleinenbroich, die innerhalb von zwei Wochen eine Demonstration vor dem Düsseldorfer Landtag organisierte. So konnten am Mittwochvormittag über 400 Menschen „zwischen Arbeit und Ruhestand“ (ZWAR) gegen die Streichung von Landesmitteln für die ZWAR-Zentrale protestieren.