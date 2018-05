Korschenbroich: Kein Bordell in Korschenbroich

Kein Bordell in Korschenbroich

Korschenbroich Stadtrat reagiert mit Veränderungssperre auf das Begehren eines Bauherren.

Der Rat der Stadt Korschenbroich will verhindern, dass im Gewerbegebiet Friedrich-Ebert-Straße ein Bordell gebaut werden kann. Mit einer "Feinsteuerung von Nutzungsarten" im Bebauungsgebiet will der Rat dies unmöglich machen. Für eines der Grundstücke liegt seit Ende Juli 2017 eine Bauvoranfrage vor. Man wolle dort "Räume zur Erbringung sexueller Dienstleistungen" schaffen. "Da dieser ungewünschten Entwicklung entgegengewirkt werden sollte", so die Verwaltung, haben man - um die künftige Bebauungsplanung zu sichern - die Bauvoranfrage mit Bescheid vom 12.