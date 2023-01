„Haben alles versucht“ Größter Karnevalsumzug in Korschenbroich ist abgesagt

„Neersbroich for Future“ – so lautete 2020 das Karnevalsmotto der Sportfreunde Neersbroich in Anspielung auf Greta Thunberg. Doch das Event, das 1987 erstmals von Eltern und Kindern des Vereins gestemmt worden war, und seitdem für Neersbroich, Korschenbroich und die weitere Umgebung einen festen Stellenwert im Karnevalskalender bekommen hatte, musste ausfallen. An diesem besagten Karnevalssonntag nicht wegen Corona, sondern aufgrund des Sturms. Die traditionelle Party am Abend zuvor in der Bolten-Brauerei dagegen konnte stattfinden. Das Wurfmaterial spendeten die Sportfreunde seinerzeit den Tafeln.