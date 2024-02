Karneval in Korschenbroich Wie vergnüglich eine Damensitzung sein kann

Die Katholische Frauengemeinschaft (KFD) St. Andreas Korschenbroich kann Karneval: Am Wochenende waren alle drei Veranstaltungen im Saal des Restaurants Syrtaki im Haus Schellen restlos ausverkauft. Auch Männer wollten sich dieses Vergnügen nicht entgehen lassen. Sie durften an zwei Tagen statt nur an einem Tag mit dabei sein. Das Motto lautete „Sinfonie in Doll“.