Korschenbroich : Jutta Profijt erhält den Friedrich-Glauser-Preis 2018

Jutta Profijt hat den Glauser-Preis 2018 bekommen. Foto: Ilgner

Korschenbroich Der Kriminalroman "Unter Fremden" der Korschenbroicher Autorin Jutta Profijt wurde jetzt auf der feierlichen Abschluss-Gala der Criminale in Halle an der Saale mit dem Friedrich-Glauser-Preis 2018 für den besten Kriminalroman des Jahres ausgezeichnet. Aus 417 Einsendungen waren fünf Titel nominiert. Im "Oscar-Modus" ging dann die Preisverleihung vonstatten. Die Moderatoren des Abends, die Krimi-Autoren Ralf Kramp und Peter Godazgar, machten es spannend. Zunächst wurden die roten Umschläge mit den Preisträgern der Sparten Kinder- und Jugendkrimi (Ortwin Ramadan), Kurzkrimi (Karr & Wehner) und Debüt-Krimi (Harald J. Marburger) geöffnet und die Preisträger geehrt. Dann kam der Umschlag für die "Königsdisziplin", wie Ralf Kramp sagte, den besten Kriminalroman des Jahres. Aber erst lag der Umschlag falsch herum, dann wollte er sich nicht öffnen lassen. "Meine Nerven waren bis zum Zerreißen gespannt, umso größer war die Freude, als mein Name genannt wurde", sagt Jutta Profijt. "Auf dem roten Sofa auf der Bühne des Neuen Theaters in Halle, vor 250 Krimi-Autoren sowie Gästen durfte ich der Laudatio und einer Kurzlesung aus dem Buch lauschen."

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Friedrich-Glauser-Preis für den besten Kriminalroman wird vom Syndikat vergeben, dem Verein der deutschsprachigen Krimiautorinnen und -autoren. Er ist der wichtigste unabhängige Krimipreis im deutschsprachigen Raum und mit 5.000 Euro dotiert. Die jährliche Preisverleihung findet auf der Criminale statt, dem größten deutschsprachigen Branchentreffen der Krimiszene, auf dem auch dieses Jahr wieder 250 Autorinnen und Autoren zu Weiterbildungsmaßnahmen und zu Lesungen zusammengekommen waren.

(isch)