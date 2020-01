Jacqueline Arimond aus Jüchen : Eine neue Generation der Landfrau

Jacqueline Arimond mit Töchterchen Gerda. Foto: Tillmanns. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Die 26-jährige Jacqueline Arimond studiert Wirtschaftsrecht und lässt sich aktuell zum Landfrauenguide ausbilden. Sie definiert die Landfrau nicht zuerst als eine Bäuerin, sondern als jemanden, die gerne auf dem Dorf lebt. Und mehr kann, als sich um den Hof zu kümmern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns

Was ist eine Landfrau? Der gängigen Vorstellung nach sind das ältere Bäuerinnen, die neben ihrer Arbeit auf dem Hof vielleicht noch Kochbücher herausbringen und sich mit anderem Bäuerinnen zum Kaffeetrinken und Stricken treffen. So weit das Vorurteil, das die 26-jährige Jacqueline Arimond aus Jüchen gründlich widerlegt. Die junge Mutter der sieben Monate alten Gerda studiert Wirtschaftsrecht an der Fachhochschule Mönchengladbach und engagiert sich im Vorstand der Jüchener Landfrauen. „Wir sind Frauen, die gerne auf dem Land leben und auch politisch etwas bewegen wollen“, definiert sie das neue Verständnis der Landfrauen.

Leider sei aber bis auf eine weitere junge Mutter ihre Altersgruppe bei den Jüchener Landfrauen noch unterrepräsentiert, gibt die 26-Jährige zu. Gerne würde sie eine Untergruppierung junger Landfrauen ins Leben rufen. Dazu hofft sie auf Meldungen von Interessierten, die sich weiterbilden und Gemeinschaftstreffen organisieren möchten. „Denn in Jüchen gibt es nicht viele Angebote für junge Frauen“, beklagt sie.

Jacqueline Arimond befindet sich zur Zeit in der Endphase ihrer Bachelorarbeit. Wenn sie lernt, dann betreuen die beiden Großmütter gerne die kleine Gerda. So ist das Kind auch oft auf dem Hof in Kelzenberg, wo Jacqueline aufgewachsen ist. „Da kann Gerda jetzt die Alpakas und die Kamerunschafe bewundern“, freut sich Arimond, die tatsächlich nach ihrem Umzug in die „Stadtwohnung“ an der B59 das Landleben schon wieder vermisst: „Ich möchte wieder aufs Dorf ziehen, Wallrath würde mir gefallen“, sagt sie.

Doch zunächst möchte sie eine Umfrage für eine empirische Erhebung zu ihrer Bachelorarbeit abschließen und hofft dabei auch auf die Beteiligung möglichst vieler Jüchener. „Das Thema ist die Frage, ob die Rundfunkgebühren noch zeitgemäß sind“, skizziert sie. Im Anschluss an die Bachelorarbeit möchte sie noch weiter studieren und ihren Master machen. Nach dem Abitur am Gymnasium Odenkirchen hatte sie zunächst eine Ausbildung als Kommunikationsbürokauffrau bei einer Bank absolviert. Als zu Beginn des vergangenen Jahres der Jüchener Landfrauenverband wegen Überalterung des Vorstandes kurz vor seiner Auflösung stand, meldete sich die damals noch 25-Jährige zur Mitarbeit an. Ihre Mutter Christel Arimond, die auch Vorsitzende ist, hatte sie dazu motiviert: „Ich mache es aber nicht nur wegen meiner Mutter. Ich suchte sowieso etwas, wo ich mich ehrenamtlich engagieren kann“, sagt Arimond.