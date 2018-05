Korschenbroich : Jetzt zum Stadtradeln in Korschenbroich anmelden

Korschenbroich Am Freitag, 8. Juni, startet um 10.45 Uhr wieder das beliebte Stadtradeln. Mit Teilnahme am Stadtradeln wird in Korschenbroich die Möglichkeit geboten, in nachhaltiger Mobilität aktiv zu werden. Im Rahmen des Wettbewerbs sind Teams aus Politikern, Schulklassen, Vereinen, Unternehmen und Bürgern aufgerufen, für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale zu treten. Vom 8. bis 28. Juni sollen an 21 aufeinanderfolgenden Tagen möglichst viele Kilometer beruflich und privat CO2-frei mit dem Rad zurückgelegt werden. Alle Infos gibt es online unter <a href="http://www.stadradeln.de/korschenbroich" target="_blank">www.stadradeln.de/korschenbroich</a>.

Ziel der Kampagne ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ein Zeichen für vermehrte Radförderung in der Kommune zu setzen und Spaß beim Fahrradfahren zu haben. Das Stadtradeln ist als Wettbewerb konzipiert, so dass mit Spaß und Begeisterung das Thema Fahrrad vorangebracht wird. Gesucht werden Deutschlands fahrradaktivsten Kommunen sowie die fleißigsten Teams und Radelnden in den Städten selbst.

(cli)