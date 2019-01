Geschäftswelt in Korschenbroich-Glehn : In Glehn die Welt der Biere entdecken

Beate Watkins und Michael Otterbein richten am Samstag, 19. Januar, erstmals ein Biertasting im „H 38“ aus. Foto: Tinter, Anja (ati)

Glehn Premiere: „H 38“ an der Hauptstraße bietet jetzt erstmals Biertastings an. Drei Termine sind geplant.

„Wein hat den Ruf, ein Genussgetränk zu sein. Aber Bier hat teilweise mehr Aromen als Wein“, sagt der Krefelder Bierkenner Michael Otterbein. Er hat Beate Watkins mit seiner Begeisterung für seltene Biere anstecken können. Im „H38 – Wein, Feinkost & mehr“ an der Hauptstraße in Glehn wird es jetzt zum ersten Mal Biertastings geben, und zwar am kommenden Samstag, 19. Januar, sowie am 2. und am 16. Februar.

Beate Watkins wird die passenden Snacks bereitstellen. Am Samstag gilt es, von 18 bis 21 Uhr neue Bierstile zu entdecken. Weg vom günstigen Durstlöscher, hin zum Genussprodukt, lautet das Motto. Durch die Craftbier-Revolution in den USA hat sich die Bierwelt auch im Bier-Land Deutschland gründlich verändert. Michael Otterbein wird die Teilnehmer in diese neue Bierwelt entführen. „Charakteristisch ist für die Craftbier-Revolution, dass mit neuen Zutaten experimentiert wird“, sagt der 52-Jährige.



Am 2. Februar wird „Gutes aus der Region“ probiert. Kleine, unabhängige Brauereien vom Niederrhein stellen sehr leckere Biere her, handgemacht und mit frischen Zutaten. „Vor kurzem erst wurde in Krefeld das „Schlüffken-Bier“ neu vorgestellt, und zwar am Nordbahnhof“, erzählt Otterbein. Kleinste und kleine Brauereien sind es, deren Biere am 2. Februar probiert werden.