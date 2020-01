Ein Stück Heimat als Geschenk : Mitbringsel aus Korschenbroich

Birgit Wilms steht vor der Rathaus-Vitrine mit den Korschenbroicher Geschenkideen. In der Hand hält sie den neuen Bildband. Foto: Ungerechts. Foto: Franz Josef Ungerechts

Korschenbroich In einer Glasvitrine im Rathaus gibt es lokale Geschenkideen – von Bier bis Bonbon.

Schenken kann man eigentlich immer, dafür braucht man nicht unbedingt Weihnachten oder sonstige Fest- und Feiertage. So oder ähnlich waren vor einigen Wochen die Gedankengänge des Stadtmarketings im Rathaus, und zwar angeregt durch vermehrte Anfragen aus der Ferne, aber auch aus der Stadt, was man aus Korschenbroich als Souvenir mitnehmen oder andersherum mitbringen könne.

„Es kommen immer wieder Anfragen von Bürgern, die Verwandte oder Freunde in der Fremde besuchen, was man als Gastgeschenk aus der Heimat mitnehmen kann“, erzählt Birgit Wilms. Eine Hilfe soll nun die Vitrine direkt hinter dem Eingang im Rathaus sein. Dort gibt es Konfekt und Sekt, Honig und Lutschbonbons, Bücher, Bier und Ansichtskarten. Diese und viele weiteren Produkte – übrigens alle mit Bezugsquellen versehen – werden in Korschenbroich hergestellt.