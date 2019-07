Hässliche Graffiti : Schmierereien und Schilderklau sorgen für Ärger in Korschenbroich

Korschenbroich „Dumme-Jungen-Streiche“ und hässliche Schmierereien kosten die Stadt jedes Jahr viel Geld. Besonders ärgerlich: Oft dauert es nicht lang, bis frisch gestrichene Flächen neu beschmiert werden. Das ist jetzt an der Hindenburgstraße passiert, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

An der erst kürzlich gestrichenen Fußgängerunterführung sind erneut Graffiti aufgetaucht, es soll sich um arabische Schriftzeichen handeln. Eine chemische Reinigung kommt dort nicht in Frage - die Fläche muss erneut gestrichen werden.

Auch Verkehrsschilder werden in Korschenbroich immer wieder zur Zielscheibe von Vandalen. Jetzt ist eine Ortstafel in Liedberg beschmiert worden. Ärgerlich: Die Schilder können bei der Reinigung Schaden nehmen. „Wir versuchen zunächst mit einfachen Mitteln, Graffiti zu entfernen. Hierzu gibt es spezielle Tücher. Reicht dies nicht aus, muss eine Reinigung mit chemischen Mitteln vorgenommen werden. Bei Straßenschildern führt dies meist zu einem Verblassen der Farben“, teilt Stadt-Sprecherin Birgit Wilms mit. In den meisten Fällen werde die Reinigung mit städtischem Personal ausgeführt.

Die Kosten etwa für eine einzige neue Ortseingangstafel hat Korschenbroichs Nachbarkommune Grevenbroich, in der ebenfalls immer wieder Schilder-Diebe unterwegs sind, mit 60 Euro plus Mehrwertsteuer benannt. Weil die Lieferung einer neuen Ortseingangstafel mit dem jeweiligen Ortsnamen bis zu sechs Wochen dauern könne, müssten vorübergehend Tempo-50-Schilder am betroffenen Ortseingang aufgestellt werden. Denn normalerweise zeigen die gelben Tafeln an, dass Autofahrer in einen Ort fahren, wo üblicherweise Tempo 50 gilt. Wenn diese nicht mehr vorhanden sind, muss städtisches Personal Übergangsschilder aufstellen. So entstehen rasch Kosten von mehreren Hundert Euro. Kurz bevor Korschenbroichs Nachbarkommune Jüchen zur Stadt wurde, sind dort ebenfalls zahlreiche Ortseingangstafeln gestohlen worden. Die Verwaltung hatte den Schilder-Klau damals zur Anzeige gebracht.