Korschenbroich: Im Seniorenheim gibt es Planschbecken, Eis und viel zu trinken

Korschenbroich Wasser bringt Erfrischung, natürlich mit der gebotenen Vorsicht. „Wir haben keinen Pool, doch man kann auch mit einfachen Dingen Freude und Erfrischung bereiten“, sagt Betreuungskraft Sonja Kitz.

Das Azurit Seniorenzentrum hat fünf Planschbecken aufgestellt, um den Bewohnern die heißen Tage erträglicher zu machen. Hier angeln die Senioren zur Förderung der Koordination oder plantschen mit den Füßen im Wasser. Zuvor wurde natürlich die Ansteckungsgefahr durch Fußpilzerkrankungen ausgeschlossen. Sommer, Hitze und Trockenheit sind auch hier Dauerthemen - nicht nur in der beiläufigen Konversation, sondern auch bei Gedächtnisübungen. Die extremen Temperaturen mahnen überall ein wenig Langsamkeit an, und so schalten auch die Senioren bei den tropischen Wärmegraden mindestens einen Gang runter. „Wir haben die Bewegungsangebote eingeschränkt. Statt umfassender Körperübungen machen wir jetzt vermehrt Fingerübungen, die nicht so schweißtreibend sind“, sagt Kitz. Bei den extremen Temperaturen beobachtet sie ein größeres Ruhebedürfnis. Viele Bewohner beschränken sich bei den Gruppenangeboten auf eines von zweien. „Wir merken, dass die natürlichen Mechanismen wirken und die Bewohner sich lieber in den Schatten setzen“, sagt Kitz. Auf den Sommer abgestimmt ist auch das immer mittwochs stattfindende Abendcafé. Bei mediterranen Temperaturen gibt es als Schmankerl Sangria und Eisbecher. Zudem setzt das Haus auf klassische Lösungen, wie das Lüften am späten Abend und eine Frischluftzufuhr über die mobile Klimaanlage. Gekühlte Getränke stehen bereit, doch dazu betont Kitz, dass eisgekühlte Durstlöscher eher kontraproduktiv sind. Sie verursachen ein vermehrtes Schwitzen und können den Kreislauf belasten. Getränke sollten bei der Hitze also lieber lauwarm sein. Zur Abkühlung werden Stücke von Wassermelonen angeboten, die viel Flüssigkeit bergen.