Einsatz dreier Polizeibehörden Hubschrauber über Korschenbroich am Pfingstwochenende – das war der Grund

Wie diese in einer gemeinsamen Mitteilung berichten, begann der Fall am Sonntag, 19. Mai, mit einer Anzeige. Einem Einsatzteam aus Viersen war gegen 11 Uhr der Diebstahl eines Autos eines 86-jährigen Vierseners von der Einfahrt auf der Clörather Straße gemeldet worden. Eben dieses Auto bemerkte ein Angehöriger des 86-Jährigen am Sonntagabend gegen 22 Uhr auf der Kaldenkirchener Straße in Mönchengladbach. Der Zeuge (27) fuhr neben den Pkw und sah zwei ihm unbekannte Insassen.