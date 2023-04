Zum Jubiläum des Bundesschützen-Musikkorps So heizten die „Höhner“ und „Die Kleinenbroicher“ im Festzelt ein

Marcel Heimanns, Präsident der St. Sebastianus Bruderschaft in Kleinenbroich, sprach nur noch in Superlativen: „Es ist einfach unfassbar, was für eine tolle Stimmung hier herrscht. Phänomenal. Das steigert umso mehr die Vorfreude auf unser Schützenfest im Juni.“ Zu den Gästen zählte auch Bürgermeister Marc Venten, der betonte, am Höhner-Abend ganz privat im Festzelt zu sein. Er sagte: „Das Bundesschützen-Musikkorps hat eine Bedeutung für die gesamte Stadt, die man gar nicht hoch genug wertschätzen kann. In einer Zeit, in der es einen Rückgang an Musikkapellen gibt, können wir besonders stolz darauf sein, so tolle und engagierte Musiker zu haben.“