Fotos aus Korschenbroich Hannen Alt wird wieder in Korschenbroich gebraut

Diese Flasche steht in der Braustube im Hannen-Museum von Horst Thoren, der das Hannenhaus in Korschenbroich 2002 erworben hat. Eingegossen in einen Acrylblock erinnert die Flasche daran, dass die Hannen Brauerei in ihren erfolgreichsten Zeiten eine Million Hektoliter Ausstoß hatte.