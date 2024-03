Diskussion über Gymnasium in Korschenbroich Neuer Prüfauftrag sorgt für Verwirrung im Ausschuss

Die Erweiterung und Modernisierung des Gymnasiums ist nicht nur aus Sicht der Stadt unabdingbar. „Wir sind mit der Planung des Neubaus sehr zufrieden“, sagte Müller. Die Planung biete die große Chance, eine zukunftsweisende, moderne Schule zu bekommen. Der Vorteil der Planung sei, dass alles aus einem Guss entstehe. „Es bleibt ein Schulcampus“, so der Schulleiter, „und es kommt eine wunderbare Einheit.“ Er betonte, die Schule brauche nicht nur Platz für die Schüler, sondern benötige auch ein größeres und moderneres Lehrerzimmer. „Die Zahlen werden weiter steigen“, prognostizierte Müller, der ein besonderes Anliegen hat: „Mein Ziel ist es, Korschenbroicher Schüler nicht abweisen zu müssen.“ Es müsse ein zukunftsorientiertes, modernes Gymnasium entstehen, in dem auch auf die zunehmende Klimaveränderung mit steigenden Temperaturen und Trockenheit durch moderne Technologie reagiert werden könne. Zwei bis drei Jahre werde es unruhig und staubig werden auf dem Schulgelände, meinte Müller. „Aber wir bekommen einen guten Neubau.“ Mutig und konsequent solle man den Neubau angehen und eine „vernünftige Klimatisierung“ im Bestandsgebäude schaffen. Sein Appell an die Politiker in den Ausschüssen: „Lassen Sie uns bei der jetzt gefundenen Variante bleiben.“