Grundwasser-Probleme in Korschenbroich : Raderbroicher fürchten, bei Regen „abzusaufen“

Korschenbroich Die Sohle des Fluitbachs wurde in Teilen vertieft. Dadurch staut sich das abgepumpte Grundwasser. Anwohner fordern einen Schutzwall.

Der Raderbroicherin fällt es schwer, die Fassung zu wahren. Stinksauer ist sie, weil erst vor wenigen Tagen die Sohle des Fluitbachs ausgrechnet vor ihrem Hof vertieft wurde – so, dass sich das Wasser demnächst noch stärker stauen dürfte. „Das Sohlegefälle stimmt nicht. Das ist schon mit bloßem Auge zu erkennen“, sagt sie. Eigentlich sollte das Wasser in den Trietbach nordwestlich Richtung Herrenshoff abfließen. „Aber in Richtung Herrenshoff erhöht sich die Sohle des Bachs. Wasser fließt ja nicht nach oben.“ Die Raderbroicherin fürchtet, samt Haus und Hof „abzusaufen“. Für die Festigkeit des Fundaments könne niemand garantieren, die Fassade des Hofes weise bereits Risse auf.

• Gern können Sie einen Brief schreiben an die NGZ, Am Südwall 16, 41515 Grevenbroich.

• Am schnellsten geht’s per Anruf

Serie Chöre in Korschenbroich : „Vom Volumen her toller“ – der Männergesangverein Cäcilia

Am Freitag in Gaststätte Syrtaki

Am Freitag in Gaststätte Syrtaki : Lichtblicke-Show in Korschenbroich

Wieso hat es Arbeiten am Fluitbach gegeben? Der Städtische Abwasserbetrieb hat auf Anfrage Stellung genommen: Es habe Gewässerunterhaltungsarbeiten auch am Fluitbach gegeben, die „der Sicherstellung der Wasserführung“ dienen sollten. Stark verschlammte Rohrdurchlässe seien gereinigt worden. Und es heißt: „Notwendige kleinere Anpassungen in der Gewässersohle gewährleisten die wasserführende Durchgängigkeit.“ In den Ohren von Katrin Schmitz dürfte das wie Hohn klingen. Von „wasserführender Durchgängkeit“ kann sie nichts berichten, denn schon in den zurückliegenden Wintern habe sich der Boden an ihrem Haus durch das im Fluitbach gestaute Wasser aufgesogen wie ein Schwamm. „Keiner würde auf Pudding bauen. Es muss sich dringend etwas tun.“