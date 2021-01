Korschenbroicher Friedhof an der Kirche St. Marien in Pesch : Granitsäulen für Gefallene des Zweiten Weltkriegs

Korschenbroicher Friedhof an der Kirche St. Marien in Pesch

Heinrich Gather am Ehrenmal auf dem Pescher Friedhof. Foto: bauch, jana (jaba)

Pesch In frühestens zehn Wochen sollen die Gedenksteine fertiggestellt sein. Auch die Gefallenen vom Ersten Weltkrieg werden nicht in Vergessenheit geraten. Deren 22 Namen werden auf eine separate Gedenktafel graviert.

Seit die Kirche St. Marien in Pesch vor fünf Jahren aufwändig renoviert worden ist, hingen sie nicht mehr an den Wänden: die 92 kleinen Gedenkkreuze für die Gefallenen des zweiten Weltkriegs. Heinrich Gather – ein „Ur-Pescher“ wie er sich selbst bezeichnet – mochte nicht akzeptieren, dass die Namen der Gefallenen in Vergessenheit geraten.