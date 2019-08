B230 bei Korschenbroich : Unfall mit seltenem Oldtimer – drei Menschen schwer verletzt

Korschenbroich In einen Unfall am Freitagabend auf der B230 war auch ein BMW-Oldtimer involviert. Der Wagen fuhr laut Polizei witterungsbedingt langsam und wurde von einem Golffahrer zu spät gesehen.

Am Freitag gegen 21.30 Uhr hat es auf der Bundesstraße 230 bei Liedberg auf regennasser Fahrbahn einen schweren Unfall gegeben. Dabei fuhr ein 23-jähriger Korschenbroicher mit seinem Golf auf einen historischen BMW auf, der dadurch in der Leitplanke landete. Der Golffahrer und auch die beiden Insassen im BMW, ein 70-Jähriger und eine 65-Jährige aus Wuppertal, wurden dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.