Goldene Hochzeit in Glehn An der Haustür Start in ein langes Eheleben

An einem untypischen Ort trafen sich Helmut und Brigitte Braun aus Glehn im Jahr 1972: an der Haustür. Der gelernte Kfz-Meister Helmut – noch in Arbeitskleidung und mit nicht ganz sauberen Händen – lud die Kinderpflegerin Brigitte für den Abend ins Kino ein. Auch wenn sie zunächst dankend ablehnte, kam es dann später schließlich doch zu einer gemeinsamen Verabredung.