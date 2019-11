Adventszeit : Glehner Nacht und Mützen-Aktion

Glehn Am Dienstag, 26. November, findet die „Glehner Nacht“ statt. Vom 6. bis 14. Dezember läuft die „Mützen-Aktion“ ab.

(cso-) Viel vorgenommen hat sich der Werbekreis „Glehn aktiv“ in den Wochen bis Weihnachten. Für kommenden Dienstag, 26. November, lädt der Zusammenschluss von Geschäftsleuten zur „Glehner Nacht“ von 18 bis 22 Uhr. „Wir möchten den Besuchern Gelegenheit geben, in Ruhe abends die ersten Weihnachtsgeschenke zu besorgen“, erläutert Werbekreis-vorsitzender Thomas Verhoeven. Mehrere Geschäfte bereiten Überraschungen und Aufmerksamkeiten vor – von Getränken bis zum Grünkohl. Die „Glehner Nacht“ ist zudem beliebter Treffpunkt für Glehner und Besucher von außerhalb. An diesem Abend wird auch erstmals die Adventsbeleuchtung eingeschaltet.

Premiere hat im Advent eine Aktion, bei der Kinder vom 6. bis 14. Dezember in etwa einem Dutzend Geschäften an Haupt-, Kirch- und Bachstraße Weihnachtsmann-Mützen zählen und einen Flyer mit dem Ergebnis abgeben können. Wer die richtige Zahl wusste, nimmt an einem Gewinnspiel teil. Die Auslosung erfolgt am Sonntag, 22. Dezember, 14 Uhr bei Rewe. An diesem Tag ist in Glehn verkaufsoffener Sonntag (von 13 bis 18 Uhr). Die Besucher haben somit einen Tag mehr Zeit und weniger Stress, um letzte Weihnachtsbesorgungen zu erledigen.