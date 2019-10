Fast 250 Teilnehmer bei der Abrechnungsversammlung : Glehner Schützen diskutierten über das Königsgeld

Korschenbroich Fast 250 Teilnehmer besuchten am Wochenende die Abrechnungsveranstaltung der Glehner Schützen. Der Rückblick auf das vergangene Jahr fiel dabei nicht nur positiv aus.

Am Wochenende gab es im Festzelt an der Bachstraße nicht nur den sehr gut besuchten Jägerball mit der „RememberBand“ sondern am Abend zuvor bei ebenfalls freiem Eintritt die mit fast 250 Teilnehmern noch besser als im Vorjahr besuchte Abrechnungsversammlung der Glehner Schützen.