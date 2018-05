Korschenbroich: Gastfamilien für den Trinity College Chor gesucht

Korschenbroich Seit 1985 gibt es eine freundschaftliche Verbundenheit zwischen der Stadt Korschenbroich und dem Trinity College Chor. Alle zwei Jahre besuchen die Studenten aus Cambridge die Stadt Korschenbroich. Für den Aufenthalt in diesem Jahr in der Zeit vom 8. bis 16. Juli werden noch Gastfamilien gesucht.

Der Chor des Trinity College Cambridge besteht aus Sängerinnen und Sängern, die an der Universität Cambridge eine Vielzahl akademischer Fächer studieren. Stets unternimmt der Chor mehrere Tourneen, die den Chor durch ganz Großbritannien, ins europäische Ausland, aber auch in ferne Teile der Welt führen. Der Trinity College Chor wird in diesem Jahr vom 8. bis 16. Juli nach Korschenbroich kommen und Konzerte in Korschenbroich und Umgebung geben. In den vergangenen Jahren haben sowohl die Gastfamilien als auch die Studenten des Chores die Zeit genossen und es haben sich viele anhaltende Freundschaften ergeben.