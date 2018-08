Fußball Kinder

SV Glehn : Ex-Profis machen Nachwuchskicker fit

Jubel nach dem Training mit den Ex-Profis: Beim Fußballcamp der Fußballschule Grenzland in Glehn gab es nur lobende Worte. Foto: Fußballschule Grenzland

Glehn Kinder des Fußballcamps in Glehn waren von der Aktion begeistert. Trainer lobten die kleinen Fußballer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der zweiten Woche der Sommerferien haben rund 40 fußballbegeisterte Kinder auf der Anlage des SV Glehn am Fußball-Feriencamp der Fußballschule Grenzland teilgenommen. Die Nachwuchskicker wurden an vier Tagen von den professionellen Trainern der Fußballschule trainiert. Dabei zeigte sich Michel, langjähriger Trainer im Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten, sehr angetan vom Verhalten der Kinder: „Den Kindern hat man die Lust auf Fußball angemerkt. Wir hatten hier viel Spaß zusammen, und ich glaube, die Kinder haben auch einiges gelernt.“

Auch Ex-Bundesliga-Profi Thorben Marx von Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach hatte sichtlich Spaß mit den Kindern: „Die Teilnehmer waren motiviert, und so konnten wir trotz des warmen Wetters echt gut trainieren.“ Je nach Alter trainierten die Kinder unterschiedliche Schwerpunkte. Während in den jüngeren Altersklassen noch viel spielerisch gearbeitet wurde, so flossen in der ältesten Trainingsgruppe auch taktische Elemente mit ins Training ein. Im Laufe der vier Camp-Tage hatten alle Kinder die Gelegenheit, die Geschwindigkeit ihres Torschusses an der Messanlage zu überprüfen und erhielten ihr Ergebnis auf einer von allen Trainern unterschriebenen Urkunde. Zudem gab es für alle Teilnehmer Medaillen. „Die Trainer haben richtig gute Arbeit geleistet, so macht ein Fußball-Camp wirklich Spaß. Zudem sind die Trikots, die die Kinder bekommen haben auch echt klasse“, so erzählten einige Eltern am Rande des Camps.

Alle Kinder erhielten am ersten Tag des Camps ein eigenes Trikot der Fußballschule Grenzland als Erinnerung an die vier Tage in Glehn, eine eigene Camp-Trinkflasche für die Getränke-Station, einen täglich frischen Obstkorb sowie jeden Tag ein warmes Mittagessen. Zum Ende hin gab es viele strahlende Gesichter beim Fußball-Nachwuchs. So freut sich zum Beispiel Paul bereits jetzt schon auf das nächste Camp: „Es hat mir total gut gefallen. Die Trainer waren super. Hoffentlich kann ich bald wieder ein Camp mitmachen.“

Auch in den kommenden Ferienzeiträumen bietet die Fußballschule Grenzland wieder Fußballcamps in der Region an. Alle Termine, weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten dazu gibt es im Internet unter www.fussballschule-grenzland.de.

(NGZ)