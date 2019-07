Freiwilligendienst in Korschenbroich beendet : FSJler des SV Glehn sagen mit Bolzplatz-Turnier Tschüss

Glehn Mit einem Bolzplatz-Turnier verabschiedeten sich beim SV Glehn die FSJler Enrico Dautzenberg und Niklas Mertens nach einem Jahr Freiwilligendienst. Sie bleiben aber dem Verein als aktive Spieler und Trainer ihrer in die E-Jugend aufrückende Kindermannschaft erhalten. Als Abschlussprojekt hatten sich die beiden Freiwilligendienstleistenden gemeinsam mit dem J-Team des SV Glehn ein Bolzplatz-Projekt ausgedacht, das unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit Jugendliche im Alter zwischen 13 und 19 Jahren zum Fußball-„Zocken“ animieren sollte.

Bei der Verabschiedung der FSJler durch den Jugendvorstand waren nur lobende Worte zu hören. Während Jugendleiter Norbert Jurczyk von einem „mehr als gelungenen Experiment mit zwei Freiwilligen, die den Bazillus Fußball in sich tragen“ sprach, war es für Enrico Dautzenberg und Niklas Mertens ein „fantastischen Jahr, in dem wir wahnsinnig viel gelernt haben und das uns als Persönlichkeit weiterentwickelt hat. Wir können es jedem jungen Menschen nur bestens empfehlen.“

Während das FSJ für Dautzenberg und Mertens mit dem Übergang in eine Ausbildung mit dualem Studium endet, stehen die nächsten Freiwilligen schon in den Startlöchern: In Birte Broszeit und Jan Saul ist es dem SVG gelungen, wieder zwei FSJler zu verpflichten. Damit wird in Glehn im zehnten Jahr in Folge die Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein ausgebaut, denn einen wesentlichen Teil ihres Sozialen Jahres werden die beiden jungen Erwachsenen in der Gemeinschaftsgrundschule verbringen und dort den Sportunterricht verstärken.