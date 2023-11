Fotos aus Korschenbroich So schön war die Fackelausstellung 2023 in der Andreas Schule

Bunt und sehr kreativ zeigten sich die Konstruktionen der Klassenlaternen in der Andreas Schule. Zu verschiedenen Themen haben Schüler, Lehrer und Eltern der Andreas Schule die Laternen für den großen Martinsumzug 2023 gestaltet. Sie wurden bei der Fackelausstellung Eltern, Großeltern und Freunden in der Schule am Hauptstandort präsentiert.