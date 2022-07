Feuer am denkmalgeschützten Haus Schlickum in Glehn. Von dort ging um 17.43 Uhr am Donnerstagnachmittag, 30. Juni 2022, die Meldung ein, dass eine Garage in Brand geraten sei. Als die ersten Feuerwehrkräfte gegen 17.48 Uhr in Schlich eintrafen, sei schnell klar gewesen, dass dies kein „einfacher“ Garagenbrand sei, sagte Florian Eiköter, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Korschenbroich.