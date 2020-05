Korschenbroicher Bürgerinitiative mahnt Verfahren an : Flughafenerweiterung wird trotz Corona-Krise vorangetrieben

Korschenbroich/Düsseldorf Der Düsseldorfer Flughafen soll größer werden. Mitten in der Kontaktsperre hat daher in Korschenbroich und anderen Städten die Offenlage der Pläne begonnen. Zum Unmut der „Bürger gegen Abgase und Fluglärm“.

Steffen Eckart ist allgemein nicht besonders gut auf den Flughafen Düsseldorf zu sprechen. Als Vorsitzender der „Bürger gegen Abgase und Fluglärm in Korschenbroich“ ist das auch so etwas wie seine Kernaufgabe. In diesen Tagen fällt ihm seine Rolle jedoch besonders leicht. Am Montag, mitten in der Corona-Krise, begann die Offenlage für den Flughafen-Ausbau. Für Eckart ein ziemlicher Skandal.